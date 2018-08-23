Пора делиться: затраты по «закону Яровой» хотят переложить на Google и Facebook

Российские операторы связи подготовили законопроект, который обяжет иностранные интернет-компании – Google, Facebook, Viber и другие – оплачивать хранение их контента в России в рамках «закона Яровой». В случае принятия поправок, новшество начнет действовать с 1 января 2019 года. Если компании откажутся платить, авторы документа предлагают позволить Роскомнадзору снижать скорость доступа к их сайтам в России, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на текст поправок.

По его сведениям, законопроект разработали «Ростелеком» и «Мегафон», а его обсуждение ведется в рамках Союза LTE, куда входят все крупнейшие мобильные операторы России – МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2.

Авторы документа предлагает ввести в российском законодательстве понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом». Компаниям, которые подпадают под это определение, необходимо будет заключить договор с операторами и платить им компенсации за хранение их контента согласно «закону Яровой». Плату предлагают перечислять операторам, занимающим «существенное положение в сети связи общего пользования, и операторам, занимающим доминирующее положение на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи». В первом случае речь идет о «Ростелекоме», «Таттелекоме», «Крымтелекоме» и других, во втором – об операторах с доминирующим положением с долей рынка более 25% (МТС, «Мегафон», «Вымпелком»).

По данным источника в одной из российских интернет-компаний, законопроект будет направлен в кабмин России после того, как все операторы «придут к согласованной позиции». Исполнительный директор Союза LTE Гульнара Хасьянова подтвердила обсуждение поправок, отметив, что окончательное решение по законопроекту еще не принято.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, очевидной целью инициативы является Google, на сервисы которого приходится более 35% всего трафика в Рунете. «Если с Google начнут требовать деньги за «закон Яровой», компания может в ответ свернуть в России свою сеть доставки контента Google Global Cache, что резко увеличит нагрузку на сети», – прогнозирует эксперт.

Представитель «Ростелекома» сообщил о поддержке компанией идеи компенсации части затрат в рамках «закона Яровой» за счет зарубежных интернет-компаний как вариант выравнивания условий между российскими и иностранными участниками рынка.

Напомним, вступивший в силу антитеррористический пакет поправок, известный как «закон Яровой», предписывает операторам связи с 1 июля 2018 года в течение полугода хранить всю переписку пользователей, фото- и видеофайлы и все голосовые сообщения своих абонентов, а с 1 октября – в течение месяца хранить весь их интернет-трафик. Данные могут быть немедленно выданы сотрудникам ФСБ, если у них возникнет такая необходимость

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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