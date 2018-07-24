Минкомсвязи подсчитало расходы на «закон Яровой». Эксперты говорят, что они занижены

Затраты интернет-компаний на исполнение требований так называемого «закона Яровой» могут оказаться меньше, чем предполагалось, считают Минкомсвязи. Так, Rambler Group может потратить на него около 11 млн рублей единоразово и еще около 1,4 млн рублей ежегодно. Эксперты полагают, что министерские оценки могут быть занижены, а затраты крупных более компаний могут 1 млрд рублей.

Под действие приказа попадут организаторы распространения информации (ОРИ): мессенджеры, социальные сети, сайты знакомств и другие онлайн-сервисы, зарегистрированные в реестре Роскомнадзора. В частности, речь идет о «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Яндексе», Rambler, Mail.Ru, Snapchat, Telegram и других. В соответствии с постановлением правительства от 28 июня, они должны хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и другие данные пользователей в течение полугода и предоставлять их по требованию служб безопасности.

Издание пишет «Коммерсантъ», что в Минэкономики сообщили, что документ поступил и «заключение к нему будет подготовлено в начале августа». В Минкомсвязи подсчитали, что дополнительные затраты на исполнение требований «закона Яровой» интернет-компаний на каждые 500 тыс. активных пользователей составят около 20 млн рублей. По данным Mediascope, месячная аудитория пользователей в возрасте от 12 до 64 лет проектов «Яндекса» в июне 2018 года составила 24,2 млн россиян, «ВКонтакте» – 16,9 млн, «Одноклассников» – 8,8 млн, главной страницы Rambler – 2,2 млн.

По июньским оценкам 2017 года, Mail.Ru Group заявляла о разовых капитальных вложениях на реализацию требований «закона Яровой» в размере $1,2-2 млрд и дополнительных ежегодных тратах в $80-100 млн.

Проект приказа Минкомсвязи не соответствует требованиям закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и противоречит законодательству об оперативно-разыскной деятельности, считают эксперты рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве РФ.

«Для интернет-компаний, в отличие от операторов связи, законодательно не закреплены условия лицензирования и применения СОРМ, которыми, по сути, в проекте приказа называются программно-технические средства», – считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.07.18

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