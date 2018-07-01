российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 июля 2018, 13:18 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

«Пакет Яровой» вступил в силу: вся интернет-переписка доступна ФСБ

С сегодняшнего дня вступает в силу пакет поправок к закону, ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм, известных в народе как «пакет Яровой».

Согласно поправкам к законам №374 и №375, операторы сотовой связи и интернет-провайдеры должны хранить всю переписку пользователей, фото- и видеофайлы и все голосовые сообщения не менее 6 месяцев, сообщения, переданные через Интернет, – не менее 30 дней. Данные могут быть немедленно выданы сотрудникам ФСБ, если у них возникнет такая необходимость. По подсчетам, операторам придется ежегодно увеличивать емкость хранилищ не менее чем на 15%.

Одним из инициаторов пакета поправок к закону об антитеррористической деятельности является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Вторым автором поправок «пакета Яровой» выступает Виктор Озеров, который предлагал решить проблему хранилища данных с помощью структур Ростеха.

Правила хранения информации были утверждены российским правительством в конце апреля. Срок начала хранения перенесен с июля на октябрь 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.07.18

Синоптики прогнозируют на июль жару и облачность. / Экс-полицейского, въехавшего в толпу людей, все-таки отправили в СИЗО. / Взорванная телебашня Екатеринбурга появилась в популярной компьютерной игре Crossout. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / правительство РФ

Не убедили: подавляющее число жителей России против пенсионной реформы

ВЦИОМ заметил: пенсионная реформа обрушила рейтинг Путина и Медведева

Россия подала иск в ВТО из-за пошлин США

Российская власть ошалела от безнаказанности: «путинский общественный договор» нарушен

Эксперты подсчитали потери россиян от увеличения ставки НДС

Российских провайдеров обязали хранить переписку и фото пользователей полгода

Конечная цель реформы – полная отмена пенсий. Путин в курсе

Медведев велел подготовить ответ на новые пошлины США и продлить санкции в отношении ЕС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Технологии, правительство РФ,

Новости партнеров