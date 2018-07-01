«Пакет Яровой» вступил в силу: вся интернет-переписка доступна ФСБ

С сегодняшнего дня вступает в силу пакет поправок к закону, ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм, известных в народе как «пакет Яровой».

Согласно поправкам к законам №374 и №375, операторы сотовой связи и интернет-провайдеры должны хранить всю переписку пользователей, фото- и видеофайлы и все голосовые сообщения не менее 6 месяцев, сообщения, переданные через Интернет, – не менее 30 дней. Данные могут быть немедленно выданы сотрудникам ФСБ, если у них возникнет такая необходимость. По подсчетам, операторам придется ежегодно увеличивать емкость хранилищ не менее чем на 15%.

Одним из инициаторов пакета поправок к закону об антитеррористической деятельности является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Вторым автором поправок «пакета Яровой» выступает Виктор Озеров, который предлагал решить проблему хранилища данных с помощью структур Ростеха.

Правила хранения информации были утверждены российским правительством в конце апреля. Срок начала хранения перенесен с июля на октябрь 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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