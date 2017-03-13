«Пилотов» не будет? ФСБ готова запустить «закон Яровой» без предварительного тестирования

Публикации за 13.03.17

Федеральная служба безопасности России выступила против предварительного тестирования в «пилотных» регионах так называемого «закона Яровой» для операторов связи и интернет-компаний по хранению информации абонентов. Об этом сообщили участники совещания экспертного совета при правительстве РФ по вопросу подготовки плана мероприятий по реализации документа.

В повестке к совещанию, с которым ознакомился «Интерфакс», есть четыре пункта, три из которых касаются выбора регионов, сетей связи и возможных источников финансирования «пилотов», последний пункт касается поэтапного введения требований закона.

По словам одного из источников, которого цитирует агентство, представители ФБС выступили против трех пунктов повестки и «агрессивно смотрят на поэтапность введения требований». Основной аргумент спецслужбы состоит в том, что уже есть все технические возможности для реализации закона.

Сообщается, что ФСБ рассчитывает к 30 июня разработать нормативно-правовой акт, в котором будет конкретика по тому как, в какие сроки и в каком формате должна будет храниться информация. Предполагается, что в подготовке документа будет участвовать Минкомсвязи. При этом операторы связи вряд ли будут допущены к разработке документа.

В декабре 2016 года Минкомсвязи уже публиковало подзаконные акты к закону, однако они пока не определяют способ и ответственных за хранение данных.

ФСБ и Минкомсвязи пока официально не комментировала ситуацию. Операторы связи, в частности, «Мегафон» выступил за идею создания пилотных зон, чтобы объективно оценить ситуацию. Там считают, что нужно реально взглянуть на возможность реализации закона и оценить стоимость решения.

Напомним, так называемый «пакет Яровой» был принят летом 2016 года, несмотря на протесты общественности. Закон в том числе предполагает, что с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов, а сведения о самих фактах передачи информации – по три года. Эксперты еще до принятия этого закона неоднократно говорили, что его практическое выполнение невозможно, в России и в мире нет нужного оборудования и мощностей для хранения такого массива данных.

«Закон Яровой» вызвал бурную дискуссию и крайне неоднозначную реакцию как в профессиональных группах, так и в обществе в целом. В частности, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в комментарии ПРАЙМу заявил, что «закон Яровой» не решает главной задачи, которую ставит перед собой – а именно организации безопасности государства и граждан. Эксперт указывал, что закон был принят в спешке, и «над ним трудились люди, которые вообще в принципе ничего не понимают в рынке телекоммуникаций и избирательно понимают в вопросах, связанных с возможностями людей, которые совершают противоправные действия».

По мнению Кускова, закон устанавливает совершенно избыточные объемы и виды хранения информации, на его реализацию требуются «миллиарды рублей, которых, очевидно, будет не хватать». Эксперт привел такой пример: «Скажем, тысяча человек посмотрела фильм на YouTube. По этому закону, все эти тысячу просмотров необходимо будет хранить в полном объеме. Это же фантасмагория!»

Кусков также обратил внимание, что преступники, которые совершают теракты или какие-либо другие противоправные действия, «не приходят в дилерский магазин и не покупают SIM-карту по своему паспорту».

Предварительно обсуждалось, что реализация «закона Яровой» может быть сдвинута на 2019 год, и предварительно будет проведен «пилотный проект». Экспертная группа открытого правительства в январе отклонила предложение об отмене закона, но признала необходимость его уточнения. С идеей о пилотном проекте по хранению данных ранее выступила компания МТС. На чьих сетях может быть создан такой проект – не уточнялось.

Москва, Анастасия Смирнова

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