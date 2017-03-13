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Публикации за 13.03.17

«Пилотов» не будет? ФСБ готова запустить «закон Яровой» без предварительного тестирования

«Пилотов» не будет? ФСБ готова запустить «закон Яровой» без предварительного тестирования

Федеральная служба безопасности России выступила против предварительного тестирования в «пилотных» регионах так называемого «закона Яровой» для операторов связи и интернет-компаний по хранению информации абонентов. Об этом сообщили участники совещания экспертного совета при правительстве РФ по вопросу подготовки плана мероприятий по реализации документа.

В повестке к совещанию, с которым ознакомился «Интерфакс», есть четыре пункта, три из которых касаются выбора регионов, сетей связи и возможных источников финансирования «пилотов», последний пункт касается поэтапного введения требований закона.

По словам одного из источников, которого цитирует агентство, представители ФБС выступили против трех пунктов повестки и «агрессивно смотрят на поэтапность введения требований». Основной аргумент спецслужбы состоит в том, что уже есть все технические возможности для реализации закона.

Сообщается, что ФСБ рассчитывает к 30 июня разработать нормативно-правовой акт, в котором будет конкретика по тому как, в какие сроки и в каком формате должна будет храниться информация. Предполагается, что в подготовке документа будет участвовать Минкомсвязи. При этом операторы связи вряд ли будут допущены к разработке документа.

В декабре 2016 года Минкомсвязи уже публиковало подзаконные акты к закону, однако они пока не определяют способ и ответственных за хранение данных.

ФСБ и Минкомсвязи пока официально не комментировала ситуацию. Операторы связи, в частности, «Мегафон» выступил за идею создания пилотных зон, чтобы объективно оценить ситуацию. Там считают, что нужно реально взглянуть на возможность реализации закона и оценить стоимость решения.

Напомним, так называемый «пакет Яровой» был принят летом 2016 года, несмотря на протесты общественности. Закон в том числе предполагает, что с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов, а сведения о самих фактах передачи информации – по три года. Эксперты еще до принятия этого закона неоднократно говорили, что его практическое выполнение невозможно, в России и в мире нет нужного оборудования и мощностей для хранения такого массива данных.

«Закон Яровой» вызвал бурную дискуссию и крайне неоднозначную реакцию как в профессиональных группах, так и в обществе в целом. В частности, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в комментарии ПРАЙМу заявил, что «закон Яровой» не решает главной задачи, которую ставит перед собой – а именно организации безопасности государства и граждан. Эксперт указывал, что закон был принят в спешке, и «над ним трудились люди, которые вообще в принципе ничего не понимают в рынке телекоммуникаций и избирательно понимают в вопросах, связанных с возможностями людей, которые совершают противоправные действия».

По мнению Кускова, закон устанавливает совершенно избыточные объемы и виды хранения информации, на его реализацию требуются «миллиарды рублей, которых, очевидно, будет не хватать». Эксперт привел такой пример: «Скажем, тысяча человек посмотрела фильм на YouTube. По этому закону, все эти тысячу просмотров необходимо будет хранить в полном объеме. Это же фантасмагория!»

Кусков также обратил внимание, что преступники, которые совершают теракты или какие-либо другие противоправные действия, «не приходят в дилерский магазин и не покупают SIM-карту по своему паспорту».

Предварительно обсуждалось, что реализация «закона Яровой» может быть сдвинута на 2019 год, и предварительно будет проведен «пилотный проект». Экспертная группа открытого правительства в январе отклонила предложение об отмене закона, но признала необходимость его уточнения. С идеей о пилотном проекте по хранению данных ранее выступила компания МТС. На чьих сетях может быть создан такой проект – не уточнялось.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.03.17

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