Системы залпового огня «Смерч» получат ракеты с беспилотниками / Первый образец готов и ждет заказчика

Публикации за 28.02.17

В России создан беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который будет размещаться в боевой части ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч», сообщил Николай Макаровец, генеральный конструктор научно-производственного объединения «Сплав», которое занимается созданием этого вида вооружения.

Как передает РИА «Новости», технические характеристики беспилотника он раскрывать не стал, лишь отметив, что БПЛА готов и ждет своего заказчика. По словам Макаровца, в объединении идет работа над увеличением дальности стрельбы. Он уточнил, что повышение дальности возможно за счет облегчения корпуса снаряда, совершенствования его аэродинамических свойств и применения новых видов топлива для ракет.

Напомним, РЗСО «Смерч» – советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров. Оружие предназначено для поражения живой силы, бронированной и небронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Как сообщает пресс-служба НПО «Сплав», на сегодняшний день дальность стрельбы РЗСО составляет от 20 до 90 километров, а отдельных модификаций ракет до 120 км. Кроме того система имеет фантастическую площадь поражения. Всего лишь одним залпом эффект выжженной земли будет достигнут на площади 67 га.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.02.17

Московские хакеры похитили более 100 млн рублей. …киберпреступники орудовали на всей территории России. / Русская медная компания осталась без сайта из-за неуплаты суммы в 890 рублей (СКРИН). / Обновленная «ретро-модель» Nokia 3310 выходит на рынок. Производитель обещает месяц работы на одном заряде в режиме ожидания. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»