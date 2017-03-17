ЕС грозит штрафами интернет-корпорациям

Публикации за 17.03.17

Facebook, Google и Twitter нарушают права потребителей – к такому выводу пришли власти Европейского союза. Они дали месяц интернет-гигантам на то, чтобы те привели условия оказания услуг в соответствие с европейским законодательством.

В частности, ЕС не устраивает тот факт, что пользователи могут обратиться в суд по спорным вопросам только в Калифорнии, где зарегистрированы IT-корпорации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Тогда как согласно европейским законам, граждане могут обращаться в суд по месту проживания.

Кроме того, власти Евросоюза негативно относятся к всемогуществу компаний, которые на собственное усмотрение определяют пригодность контента, созданного пользователями.

К тому же социальные сети подверглись критике за спонсорские сообщения, которые не отмечаются подобающим образом. ЕС потребовал руководство интернет-компаний предусмотреть право потребителей расторгнуть соглашение о пользовании соцсетями.

На днях представители Facebook, Google и Twitter обсудили предъявленные условия с профильными ведомствами ЕС. Еврокомиссия дала четко понять, что если в течение месяца все нарушения не будут устранены, компании будут оштрафованы.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 16.03.17

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