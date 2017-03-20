Российские банкоматы поразил неуловимый вирус / Мошенники беспрепятственно снимают самые крупные купюры

Публикации за 20.03.17

Хакеры разработали новый вирус, который атакует банкоматы по всей России. Вредоносная программа позволяет снимать самые крупные купюры, стоит лишь ввести правильный код. Самая большая проблема с том, что вирус невозможно распознать, на него не реагируют антивирусы, а существующие системы банковской безопасности не позволяют справиться с новой угрозой.

Речь идет о совершенно новой разработке, механизм борьбы с которой пока не найден. Чтобы хоть как-то противостоять хакерским атакам, банкам лишь остается повышать общий уровень безопасности своих сетей, а это по карману только самым крупным кредитным организациям, что только способствует распространению мошенничества, пишет «Коммерсант».

Целью вируса являются не деньги клиентов, а средства, находящиеся непосредственно в банкомате. Хакерская программа прописывается в оперативной памяти банкомата, так как она не имеет файлового тела, ее не видят существующие антивирусы. Избавится от нее невозможно даже с помощью перезагрузки устройства, которая очищает оперативную память, так как вирус прописывает себя в специальный раздел автозагрузки операционной системы и при каждом перезапуске возрождается вновь.

Запустить вредоносную программу под силу лишь профессиональным преступникам, для этого требуются серьезные технологии. Злоумышленники взламывают сеть банка, проникают в банкоматную сеть и распространяют вирус. В настоящий момент банковские системы безопасности не могут с ним бороться, все, что остается банкам – это не допускать заражения.

Однако для того, чтобы усилить защиту своей сети, кредитным учреждениям предстоят немалые расходы. Программные обновления стоят дорого, независимо от того, сколько банкоматов подключены к системе, десятки или тысячи. Таким образом, складывается ситуация, что некрупные организации не торопятся вкладывать деньги, предпочитая страховку от хищений, а это только стимулирует мошенников к большему распространению вируса.

Напомним, на прошлой неделе Банк России выявил дистанционный способ хищения денег из банкоматов, и предупредил об этом участников банковского сектора. Считывающее устройство стоит рядом с банкоматом, на сам аппарат ничего не вешается – и это принципиальная новизна. Любые защитные системы, такие как датчики движения и вскрытия, в этой ситуации бесполезны.

Москва, Зоя Осколкова

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