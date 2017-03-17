Осторожно, банкомат! Появился «беспроводной» способ хищения денег с банковских карт

Публикации за 17.03.17

Банк России выявил дистанционный способ хищения денег из банкоматов, и предупредил об этом участников банковского сектора. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. По его словам, речь идет о принципиально новом способе кражи средств.

«Злоумышленники не стоят на месте. Появилось, пожалуйста: беспроводным образом такой банкомат атакует карты клиентов», – сказал Сычев, слова которого цитирует RNS.

По словам представителя ЦБ, считывающее устройство стоит рядом с банкоматом, на сам аппарат ничего не вешается – и это принципиальная новизна. «Банкоматы защищают по-разному, в том числе ставят датчики движения, датчики вскрытия. Когда эта штука работает дистанционно, то эти датчики бесполезны», – пояснил Сычев.

При этом он отказался уточнять, действует ли новая технология на все банкоматы или на определенные виды. Этой информацией регулятор поделился только с банками.

Сычев также добавил, что речь пока не идет о суммах хищений, только о выявлении нового способа кражи, отмечает «Прайм».

Сычев также сообщил, что Интерпол передал Банку России информацию о большом объеме скомпрометированных карт клиентов банков РФ. Представитель ЦБ уточнил, что скомпрометированы карты нескольких банков, при этом количество «засвеченных» карт он затруднился назвать, отметив, что объем информации по ним занимает около 500 Мб.

«Там набор реквизитов карт, эмитированных разными российскими банками. ... Там почти 500 мегабайт информации. Объем большой – карт много», – отметил Сычев.

Он отметил, что скорее всего, это результат скимминга (вид мошенничества, при котором информация о банковской карте крадется с помощью специального устройства) в Европе. «Это карты, которые использовались при поездке за рубеж. Скорее, это Южная Европа – Болгария, Румыния и тому подобное. Информация пришла от румынских коллег», – сказал Сычев.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.03.17

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