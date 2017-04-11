Российский хакер, задержанный в Испании, оказался «королем спама»

Публикации за 11.04.17

Петр Левашов, задержанный в Испании по запросу США, обвиняется в рассылке спама с помощью ботнета Kelihos. По данным Министерства юстиции США, россиянин управлял сетью с 2010 года и входит в десятку спамеров мира.

Российский программист был задержан в 7 апреля в Барселоне. Ордер на арест Левашева выпустили американские власти, чтобы нейтрализовать ботнет Kelihos – сеть из десятков тысяч компьютеров, зараженных вирусом, который занимается генерацией и распространением нежелательных электронных писем, отметили в Минюсте США.

По информации ведомства, это уже четвертая версия Kelihos, ранее спецслужбам удавалось успешно бороться с ботнетом, однако сеть каждый раз возрождалась и становилась все более неуязвимой.

Левашов управлял Kelihos с 2010 года, он считается одним из старейших «королей спама» в мире, считают американские власти. Организация Spamhaus даже выделила российскому хакеру седьмую строчку в рейтинге мировых спамеров, передает ВВС.

В настоящее время Левашев ожидает суда, который решит вопрос об экстрадиции россиянина из Испании в США. Ранее супруга программиста заявила, что ее мужа подозревают в причастности к хакерским атакам во время американских выборов президента. Однако как позже писали СМИ со ссылкой на источники в Минюсте США, Левашов был задержан по другому поводу.

Барселона, Зоя Осколкова

Барселона. Другие новости 10.04.17

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