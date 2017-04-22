В США сына депутата Госдумы приговорили к 27 годам тюрьмы / Российские дипломаты считают его арест похищением

Публикации за 22.04.17

Федеральный суд штата Вашингтон вынес приговор гражданину России Роману Селезневу. Сын депутата Госдумы от ЛПДР Валерия Селезнева был арестован по обвинению в кибермошенничестве в 2014 году, спустя три года он признал вину и был приговорен к 27 годам лишения свободы. В посольстве РФ в США заявили, что россиянин был фактически похищен американскими спецслужбами.

Роман Селезнев был задержан в июле 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики города Мале, куда приехал на отдых. Затем россиянина посадили в самолет частной авиакомпании и доставили на остров Гуам. По данным прокуратуры США, Селезнев действовал в сети под псевдонимом Track 2 и взламывал сайты американских учреждений, он украл данные 3 млн кредитных карт, тем самым нанес ущерб в размере 170 млн долларов и заработал около 17 млн долларов.

19 апреля 2017 года Селезнев признал вину и попросил прощения за свои действия, все это время он содержался в федеральной тюрьме предварительного заключения. Прокуратура США потребовала для россиянина 30 лет лишения свободы. Два дня спустя Федеральный суд штата Вашингтон в Сиэтле приговорил Романа Селезнева к 27 годам тюрьмы.

В посольстве РФ в США заявили, что задержание россиянина на Мальдивах было незаконным. «Считаем арест Селезнева незаконным и фактически похищением гражданина России с территории третьей страны», – цитирует пресс-секретаря российской дипмиссии Николая Лахонина «Интерфакс».

Стоит отметить, что депутат Госдумы РФ Владимир Селезнев сразу после ареста сына заявил, что Роман был похищен. В свою очередь американские власти отвергли эти обвинения и посчитали выдачу Селезнева России невозможной, так как назвали его «одним из ведущих мировых поставщиков краденных данных кредитных карт».

Тем временем, в Испании решается судьба другого гражданина РФ, которого США также обвиняют в компьютерных преступлениях. Речь идет о программисте Петре Левашове, которого СМИ прозвали «королем-спама». Сегодня прокуратура США предъявила обвинения россиянину, американские власти будут добиваться экстрадиции Левашова из Испании в Штаты.

Напомним, программист был задержан в 7 апреля в Барселоне. Ордер на арест Левашева выпустили американские власти, чтобы нейтрализовать ботнет Kelihos – сеть из десятков тысяч компьютеров, зараженных вирусом, который занимается генерацией и распространением нежелательных электронных писем. Ранее супруга программиста заявила, что ее мужа подозревают в причастности к хакерским атакам во время американских выборов президента. Однако как позже написали СМИ со ссылкой на источники в Минюсте США, Левашов был задержан по другому поводу.

Сиэтл, Зоя Осколкова

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