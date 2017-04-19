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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.04.17

Обвиняемый в хакерстве в США сын депутата Госдумы признал вину / Прокуратура требует для него 30 лет тюрьмы

Обвиняемый в хакерстве в США сын депутата Госдумы признал вину Прокуратура требует для него 30 лет тюрьмы

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман, обвиняемый в США в кибермошенничестве, признал вину в американском суде в преддверии вынесения приговора и попросил прощения за свои действия. Прокуратура США требует для Селезнева-младшего 30 лет тюремного заключения.

Сын парламентария обвиняется в краже данных почти 3 миллионов кредитных карт. В надежде на снисхождение судьи, перед вынесением приговора он написал письмо, в котором покаялся за хакерскую деятельность. Вынесение приговора Селезневу назначено на пятницу, 21 апреля, в суде американского Сиэтла.

«Я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу, – пообещал подсудимый в своем послании (цитата по РИА «Новости»). – Я буду честно работать».

По данным следствия, на мошенничестве с кредитками россиянин заработал 17 млн долларов, ущерб США от его действий составил 170 млн долларов.

Селезнев был задержан спецагентами США в 2014 году на Мальдивах, а затем вывезен в Сиэтл. По версии американских правоохранителей, сын депутата был организатором кибербанды, специализирующейся на краже данных кредитных карт граждан США. Депутат Валерий Селезнев назвал арест сына похищением, такой же позиции придерживается МИД России. В августе 2016 года суд присяжных признал Селезнева виновным.

Вашингтон, Ольга Панфилова

Вашингтон. Другие новости 19.04.17

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