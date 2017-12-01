Обвиняемому в хакерстве сыну депутата Госдумы дали в США еще 14 лет тюрьмы

Гражданин России Роман Селезнев, которого ранее приговорили к 27 годам тюрьмы в США за кибермошенничество, получил дополнительный срок. Об этом сообщает американское Министерство юстиции.

Суд признал Селезнева виновным в участии в кибермошенничестве на сумму в 50 млн долларов и похищении из банков 9 млн долларов, говорится в сообщении ведомства. Россиянин дополнительно приговорен к 14 годам тюрьмы.

Впрочем, по словам представителя американского правосудия, срок заключения Селезнева увеличен не будет, так как новый приговор вынесен параллельно с предыдущим, передает РИА «Новости».

Напомним, Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛПДР Валерия Селезнева, был арестован по обвинению в кибермошенничестве в 2014 году. Американские спецслужбы задержали россиянина в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики города Мале, куда Селезнев приехал на отдых. Затем его посадили в самолет частной авиакомпании и доставили на остров Гуам. В посольстве РФ в США заявили, что гражданин РФ был фактически похищен.

По данным прокуратуры США, Селезнев действовал в сети под псевдонимом Track 2 и взламывал сайты американских учреждений, он украл данные 3 млн кредитных карт, тем самым нанес ущерб в размере 170 млн долларов и заработал около 17 млн долларов. Спустя три года он признал вину и был приговорен к 27 годам лишения свободы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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