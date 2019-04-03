Сыну российского депутата, осужденному за киберпреступления в США, отказали в апелляции

США отказали в апелляции гражданину России Роману Селезневу, отбывающему срок за кибермошенничество. Об этом сообщил адвокат Игорь Литвак.

По словам защитника, Селезнев получил отказ по всем пунктам поданной апелляции. «Теперь можно надеяться лишь на помилование со стороны президента США или обжалование приговора в Верховном суде. Однако надо понимать, что Верховный суд принимает к сведению незначительное количество жалоб», – рассказал Литвак газете «Известия».

Адвокат добавил, что в тюрьме, где содержится россиянин, его права сильно ограничены, поэтому он надеется на перевод в другое пенитенциарное учреждение. Когда Селезнев пожаловался российским дипломатам на условия содержания, администрация тюрьмы пригрозила поместить его в карцер.

Напомним, Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛПДР Валерия Селезнева, был арестован по обвинению в кибермошенничестве в 2014 году. Американские спецслужбы задержали россиянина в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики города Мале, куда Селезнев приехал на отдых. Затем его посадили в самолет частной авиакомпании и доставили на остров Гуам. В посольстве РФ в США заявили, что гражданин РФ был фактически похищен.

По данным прокуратуры США, Селезнев действовал в сети под псевдонимом Track 2 и взламывал сайты американских учреждений, он украл данные 3 млн кредитных карт, тем самым нанес ущерб в размере 170 млн долларов и заработал около 17 млн долларов. Спустя три года он признал вину и был приговорен к 27 годам лишения свободы.

Сиэтл, Служба информации «Новый День»

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