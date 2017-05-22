«Роскосмос» будет следить за всеми беспилотниками в РФ

Публикации за 22.05.17

Специалисты холдинга «Российские космические системы», который входит в структуру госкорпорации «Роскосмос», работают над созданием системы слежения за беспилотниками. В скором будущем полеты даже легких квадрокоптеров над Россией будут отслеживаться.

По словам главного конструктора системы Михаила Киречко, решение об ужесточении контроля за полетами беспилотных авиационных систем (БАС) было принято в связи с их массовым распространением, пишет «Газета.ru». Квадрокоптеры резко подешевели и стали доступны любому человеку в многочисленных интернет-магазинах.

Производство и продажи беспилотников растут высокими темпами, а разработчики обновляют их модельный ряд почти также быстро, как и производители смартфонов.

В то же время широкое использование БАС для извлечения прибыли ограничено законодательством и требованиями безопасности. «Сегодня очевидно, что те страны, которые сумеют первыми снять эти барьеры, получат огромное стартовое преимущество в развитии ряда новых высокотехнологичных услуг – от доставки и мониторинга до страхования и систем безопасности нового поколения», – отметил Киречко.

Москва, Зоя Осколкова

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