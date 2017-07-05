Россиянам грозит штраф за запуск незарегистрированного дрона

Все беспилотные летательные аппараты в России весом от 250 граммов до 30 килограммов с сегодняшнего дня подлежат обязательной регистрации. В противном случае владельцу дрона придется выплатить штраф.

5 июля вступили в силу поправки, внесенные в Воздушный кодекс РФ. Вести учет беспилотников будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Ранее предприятие создало систему идентификации БПЛА.

Если владелец дрона запустит его без регистрационного номера на борту, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма выплат составит 20 тысяч рублей, для юридических – 300 тысяч рублей.

Регистрации подлежат все беспилотники весом свыше 250 граммов, в том числе игрушечные вертолеты и квадрокоптеры. Дроны могут летать только на основании разрешения на использование воздушного пространства, а разрешение выдается на основании регистрационного номера БПЛА.

Ранее холдинг «Российские космические системы», который входит в структуру госкорпорации «Роскосмос», сообщил, что работает над созданием системы слежения за беспилотниками. В скором будущем полеты даже легких квадрокоптеров над Россией будут отслеживаться. Решение об ужесточении контроля за полетами беспилотных авиационных систем (БАС) было принято в связи с их массовым распространением. Квадрокоптеры резко подешевели и стали доступны любому человеку в многочисленных интернет-магазинах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.07.17

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