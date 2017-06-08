К 2025 году посылки в России будут доставлять беспилотники

Летающие дроны и дирижабли могут использоваться для доставки товаров, которые граждане заказывают в интернете. Такое мнение озвучил Минпромторг, который занимается разработкой Стратегии развития электронной торговли в России до 2025 года. «Почта России» также участвует в обсуждении вопроса, однако, по словам интернет-продавцов, объем заказов в сети еще не достиг того уровня, чтобы использование беспилотников было выгодным.

Главная задача стратегии развития электронной торговли состоит в создании логистической инфраструктуры, которая позволит сократить сроки доставки до трех суток, а также будет доступна по цене, пишут «Известия». Для решения этого вопроса необходимы государственные меры стимулирования и специальные программы, говорится в проекте.

В настоящее время ФГУП «Почта России» и негосударственные операторы не отвечают запросам развивающего российского рынка интернет-торговли. В первую очередь из-за того, что дорогая доставка отбивает желание у потребителей заказывать товар в сети. Чтобы решить эту проблему, в стране должны появиться как минимум два дополнительных логистических оператора федерального масштаба.

«Почта России» ведет переговоры с предпринимателями этой отрасли по вопросу использования беспилотных летательных аппаратов. Особенно эффективными, по мнению госоператора, дроны могли бы стать в отдаленных регионах, куда доставка другими способами затруднительна.

В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что использование беспилотников действительно открывает множество возможностей и позволяет снизить стоимость доставки. Однако для полноценного развития этого направления требуется наращивать объем заказов в интернет-магазинах. Сейчас россияне заказывают в среднем три посылки на человека в год, чтобы доставка дронами была выгодна, этот показатель должен быть не менее 100 заказов на человека.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.17

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