Восемь из десяти детей сталкивались с киберугрозами

84% несовершеннолетних подвергались различным угрозам, когда пользовались компьютерными гаджетами, подключенными к всемирной сети. Такие данные представили эксперты в области кибербезопасности.
Чаще всего в интернете дети подвергаются контентным рискам, сообщил международный разработчик антивирусного программного обеспечения ESET. Около 45% пользователей считают, что в сети много информации для взрослых, которая может причинить вред ребенку, а найти такие данные проще простого, пишет «Газета.Ru».
36% родителей находили в компьютерах вирусы, после того как дети выходили в интернет. Такое же число поплатились за то, что маленькие пользователи подписались на платные сервисы.
Около четверти всех детей, выходящих в сеть, стали жертвами мошенничеств, направленных на получение конфиденциальных данных пользователей. Каждый десятый ребенок пострадал от травли и оскорблений.
Только 16% родителей заявили, что их дети не сталкивались с киберугрозами никогда.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 01.06.17
Отныне нет нужды причащаться советской «бормотухой»: в Крыму выпустили канонический Кагор. / Ученые: через 120 лет роботы заменят человека во всех профессиях. / Введение запрета на соцсети детям обойдется слишком дорого. Законопроект вернут на доработку. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»