Восемь из десяти детей сталкивались с киберугрозами

84% несовершеннолетних подвергались различным угрозам, когда пользовались компьютерными гаджетами, подключенными к всемирной сети. Такие данные представили эксперты в области кибербезопасности.

Чаще всего в интернете дети подвергаются контентным рискам, сообщил международный разработчик антивирусного программного обеспечения ESET. Около 45% пользователей считают, что в сети много информации для взрослых, которая может причинить вред ребенку, а найти такие данные проще простого, пишет «Газета.Ru».

36% родителей находили в компьютерах вирусы, после того как дети выходили в интернет. Такое же число поплатились за то, что маленькие пользователи подписались на платные сервисы.

Около четверти всех детей, выходящих в сеть, стали жертвами мошенничеств, направленных на получение конфиденциальных данных пользователей. Каждый десятый ребенок пострадал от травли и оскорблений.

Только 16% родителей заявили, что их дети не сталкивались с киберугрозами никогда.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.06.17

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