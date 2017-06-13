Россия заняла второе место среди самых атакуемых хакерами стран

Каждая десятая кибератака в мире приходится на Россию. Таким образом, РФ занимает второе место по количеству преступлений, совершенных хакерами. Причем учитываются взломы, совершенные как с территории страны, так и извне. Главной целью кибератак остается финансовая выгода, и только о половине преступлений в сети становится известно общественности.

Эксперты компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности, посчитали количество хакерских атак, совершенных в разных странах мира в первом квартале 2017 года, лидерство удерживают США, здесь совершается 41% всех кибератак. Третье место досталось Великобритании – на нее пришлось 7% взломов, совершенных киберпреступниками. В общей сложности 26 государств подверглись какому-либо вмешательству, пишет РБК.

Основная причина работы хакеров – финансовая выгода, из-за нее совершается 71% атак. Кроме того, процветает кибершпионаж, около пятой части всех атак происходит с целью кражи данных. Около 6% киберпреступлений классифицируются как компьютерный терроризм, и только для 3% взломов основанием является кибервойна, то есть нанесение ущерба в политических интересах.

Растет количество кибератак на госструктуры. По словам экспертов, это объясняется тем, что обостряется внешняя и внутренняя политическая обстановка во многих странах. При этом лишь 49% инцидентов становятся известными общественности.

Чтобы достичь своих целей, хакеры предпочитают использовать вредоносное программное обеспечение – на него приходилось 36% атак. Также киберпреступники вовсю пользуются уязвимостями учетных данных, на третьем месте излюбленных инструментов кибермошенников – DDos-атаки.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что все меньшую ценность имеют персональные данные. Украденную информацию миллионов пользователей продают за несколько сотен долларов. Вероятно, это связано с перенасыщением рынка и тем, что информация перестает быть уникальной. По этой же причине хакеры предпочитают атаковать компании, у которых можно украсть большие объемы данных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.17

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