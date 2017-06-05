Новый вирус в соцсетях маскируется под розыгрыш авиабилетов

В интернете распространяется новая вредоносная программа, которая маскируется под розыгрыш билетов от крупных мировых авиакомпаний. При активации вирус способен вывести электронные деньги со счета пользователя, а также украсть персональные данные.

Первыми с новым трояном столкнулись французские пользователи. Им предложили поучаствовать в розыгрыше билетов Air France. Затем граждане России стали жертвами вируса, поверив в фейковое предложение от Emirates или «Аэрофлота».

Когда пользователь переходит по ссылке, на устройство загружается вредоносная программа, передает «Говорит Москва». По словам эксперта по кибербезопасности Руслана Юсупова, с помощью вируса кибермошенники могут даже украсть деньги со счетов компаний, если для доступа использовался корпоративный компьютер.

Кроме того, троян способен украсть персональные данные, а также подключить устройство к сети и рассылать спам от имени пользователя.

Напомним, в мае кибернападениям с использованием вируса-шифровальщика WannaСry подверглись сотни тысяч компьютеров в 74 странах мира. WannaCry – специальная программа, блокирующая все данные в системе и оставляющая пользователю только два файла: инструкцию о том, что делать дальше, и саму программу Wanna Decryptor – инструмент для разблокировки данных. Наиболее распространенные способы установки вируса – скомпрометированные электронные письма и веб-сайты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.06.17

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