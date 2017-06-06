В США арестовали девушку за слив секретных данных о российских хакерах

В США заявили об утечке в СМИ секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) о «российском деле» в кибератаках во время президентских выборов. В краже информации обвинили сотрудницу компании Pluribus International Corporation, выполняющую контракты для Пентагона и американских разведслужб.

Статья, основанная на украденных данных, была опубликована в The Intercept. 25-летняя Реалити Ли Винер вынесла засекреченные документы из АНБ и отправила их журналистам. В издании заявили, что письмо было получено редакцией от анонимного источника, передает CNN.

Винер арестовали 3 июня, она призналась в том, что передала секретные данные СМИ. Теперь девушке грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее время она помещена под арест.

В статье The Intercept говорится о причастности России к кибератаке на выборах президента США в 2016 году. Согласно докладу АНБ российская военная разведка осуществила хакерскую атаку на поставщика программного обеспечения для избирательных участков, а также за несколько дней до выборов разослала фишинговые письма в сотню избирательных участков.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поддержал Реалити Ли Винер. «Она молодая девушка, которую обвинили из-за храброй попытки помочь нам знать», – написал Ассанж в своем микроблоге.

Организация WikiLeaks объявила о вознаграждении в 10 тысяч долларов за информацию о человеке, который выдал Винер спецлужбам США. Предполагается, что это сотрудник издания The Intercept, которое использовало секретные данные для своей статьи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 06.06.17

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