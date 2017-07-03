Органы власти в России приведут свои сайты к единому дизайну

В России решено разработать единый дизайн для всех сайтов органов госвласти, пишет газета «Известия» со ссылкой на слова представителей Минкомсвязи и Института развития Интернета (ИРИ) ведущих работы над единым дизайном.

По словам заместителя директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александра Павловича, таким образом власти намерены улучшить взаимодействие с гражданами. «Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти», – заявил он.

Чиновник также отметил, что сейчас в стране существует более 5 тыс. государственных интернет-ресурсов. Большинство из них отличаются по дизайну, несмотря на то, что их функции нередко дублируются.

В свою очередь директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин рассказал, подготовка требований к оформлению для госсайтов сейча находится на завершающей стадии. «Идея в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну. Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику», – сообщил он.

Отметим, что информация о разработке единого дизайна размещена на портале gov.design. По словам разработчиков, вначале свой дизайн к единому стандарту приведут десять сайтов, среди которых есть портал правительства России и страницы Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда и Минэнерго.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.06.17

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