ФНС позволили блокировать анонимайзеры по приказу Роскомнадзора и МВД

С 27 июня вступил в силу совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, согласно которому Федеральная налоговая служба в праве блокировать анонимайзеры. Примечательно, что соответствующий закон не принят, а законотворческая инициатива лишь поступила на рассмотрение депутатов Госдумы.

По данным газеты «Известия», Минюст России принял документ, по которому компетентные ведомства дают оценку контенту и определяют критерии блокировки в случае его несоответствия требованиям законам. ФНС призвана контролировать появление онлайн-казино, Роспотребнадзор – пропаганду суицида, МВД – пропаганду наркотиков, а Роскомнадзор – за запрет детской порнографии.

В пункте 4.1.7 приказа, по которому ФНС должно блокировать доступ к онлайн-казино, говорится о запрете сервисов для получения доступа к сайтам из реестра Роскомнадзора. По нему ФНС фактически имеет право блокировать все VPN-сервисы и анонимайзеры, так как не существует сервисов, предназначенных только для онлайн-казино.

По мнению собеседников издания, налицо незаконность приказа, который действует, несмотря на отсутствие закона о запрете анонимайзеров, утвержденного Госдумой. Документ внесли на рассмотрение в начале июня 2017 года, по нему предусматривается блокировка сервисов, предоставляющих доступ к ресурсам из реестра Роскомнадзора. 15 июня комитет Госдумы по информационной политике пригласил создателей анонимайзеров на обсуждение законопроекта и темы обхода блокировок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.17

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