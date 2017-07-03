Налоговики прокомментировали сообщение о праве блокировать анонимайзеры

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла данные о том, что она якобы получила право блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы. «ФНС России не обладает правом блокировки программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети интернет, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Российской Федерации, в том числе где содержатся такие программы», – приводит RNS слова представителя ведомства.

Как писал «Новый День», ранее в СМИ появилась информация о том, что 27 июня вступил в силу совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, согласно которому налоговики в праве блокировать анонимайзеры. Примечательно, что соответствующий закон не принят, а законотворческая инициатива лишь поступила на рассмотрение депутатов Госдумы.

В пункте 4.1.7 приказа, по которому ФНС должно блокировать доступ к онлайн-казино, говорится о запрете сервисов для получения доступа к сайтам из реестра Роскомнадзора, писали «Известия». По нему ФНС фактически имеет право блокировать все VPN-сервисы и анонимайзеры, так как не существует сервисов, предназначенных только для онлайн-казино.

По мнению собеседников издания, налицо незаконность приказа, который действует, несмотря на отсутствие закона о запрете анонимайзеров, утвержденного Госдумой. Документ внесли на рассмотрение в начале июня 2017 года, по нему предусматривается блокировка сервисов, предоставляющих доступ к ресурсам из реестра Роскомнадзора. 15 июня комитет Госдумы по информационной политике пригласил создателей анонимайзеров на обсуждение законопроекта и темы обхода блокировок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.17

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