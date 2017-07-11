Новый вирус ворует деньги с карт через кассовые терминалы

В России распространяется новая модификация троянского вируса Neutrino. Вредоносное программное обеспечение атакует платежные терминалы и похищает данные банковских карт, сообщает «Лаборатория Касперского».

По словам специалистов, модификация Neutrino не совсем типична для данного вида вируса. Отличие заключается в том, что в активную фазу, в ходе которой он ведет сбор информации, вирус входит не сразу – выжидает некоторое время после попадания в систему терминала. Благодаря такому подходу, вредоносное ПО обходит большинство защитных программ.

«Neutrino в очередной раз служит подтверждением тому, что киберугрозы постоянно эволюционируют. Новые версии известных зловредов становятся сложнее, их функциональность расширяется, а «аппетиты» растут. И по мере того как число различных цифровых устройств увеличивается, области распространения вредоносного ПО также становятся шире», – рассказал антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Сергей Юнаковский.

По данным специалистов, в последнее время на Россию пришлась четверть всех попыток проникновения этого вида вируса в корпоративные системы. Также объектами атаки стали такие страны, как Алжир, Казахстан, Украина и Египет. При этом десятая часть всех попыток заражения приходится на предприятия малого бизнеса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.17

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