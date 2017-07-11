Банки внедрят идентификацию клиентов по лицу и голосу в 2018 году

В 2018 году в российских банках будет запущена единая система идентификации клиентов по лицу и голосу. Такие сроки обозначены в «дорожной карте» по созданию системы биометрической идентификации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова. По его словам, после внедрения в финансовой сфере данная система может быть задействована в медицине и образовании.

По сведениям издания, испытания системы завершатся к середине октября этого года, после чего начнется бета-тестирование, в котором будут задействованы банки. Конкретная дата запуска проекта будет определена по итогам испытаний, сообщил информированный источник. Эту информацию подтвердили в Минкомсвязи, не уточнив деталей.

Согласно проекту, идентификация клиентов будет происходить по динамическому изображению лица и голосу. Пользователи должны будут записать видеоролик, где произносят специальную фразу. Предполагается, что опознание по лицу и голосу будут применять при открытии счета или совершении других юридически значимых операций. Записать видео для идентификации можно будет как в самих банках, так и многофункциональных центрах. Список банков, где будет доступен новая технология, сформирует Центробанк РФ.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 11.07.17

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