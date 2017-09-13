Распознавание лица iPhone X не сработало на мировой презентации

В ходе презентации флагмана в модельном ряду компании Apple iPhone X произошла существенная накладка. В момент демонстрации новой функции распознавания лица Face ID вице-президент компании Крейг Федерини рассказывал о том, как она удобна, удачно и современно реализована. Однако в нужный момент устройство отказалось узнавать своего владельца и вывело на экран сообщение: «введите цифровой пароль для разблокировки Face ID».

Федерини не растерялся и решил дать iPhone X еще один шанс, но и во второй раз гаджет отказался снять блокировку, не распознав «знакомые» черты лица. Тогда вице-президенту компании пришлось воспользоваться запасным устройством. «Попробуем еще раз…. Ого-го-го… перейдем к запасному (девайсу)", – сказал топ-менеджер компании и взял со стола другой iPhone X. Он не подвел Федерини и сработал с первой попытки.

Напомним, 12 сентября состоялась очередная ежегодная большая презентация Apple. Помимо iPhone X производитель представил iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В России младшая версия iPhone 8 с 64 гигабайтами памяти будет стоить 56990 рублей. Цены на iPhone X стартуют от 79990 рублей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.09.17

На сайте NASA появилось фото освящения космического корабля на Байконуре. / Эксперт: людей ждут массовые убийства секс-роботами. / Ученые подвергают сомнениям китайский «волшебный» двигатель. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»