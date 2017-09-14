Цены на iPhone в России просели после презентации новых моделей

Американская корпорация Apple снизила цены на предыдущие версии своих смартфонов после презентации новых моделей. В среднем стоимость «яблочных» гаджетов опустилась на 4-5 тысяч рублей, однако некоторые модели подешевели на 10 тысяч рублей.

Сильнее всего потеряли в цене смартфоны Apple шестого поколения. Так iPhone 6s стоит 36 тысяч рублей вместо прежних 45 тысяч рублей. iPhone 6s Plus подешевел с 53 тысяч рублей до 44 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

iPhone 7 с 32Гб памяти можно купить за 53 тысячи рублей, а не за 58, как было до презентации новинок. Модель на 128Гб обойдется в 52 тысячи рублей вместо 57 тысяч рублей. Увеличенная версия «семерки» на 32Гб подешевела на 5 тысяч рублей и стоит 53 тысячи рублей. На восемь тысяч больше придется заплатить за версию с 128 Гб памяти, которая ранее стоила 64 тысячи рублей.

Миниатюрный iPhone SE просел в стоимости с 33 тысяч рублей до 28 тысяч.

Apple представил линейку новых смартфонов во вторник вечером. На рынок вышли iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, а также очередное поколение Apple Watch. Не обошлось без казусов, так в ходе презентации флагмана в модельном ряду компании Apple iPhone X произошла существенная накладка. В момент демонстрации новой функции распознавания лица Face ID устройство отказалось узнавать своего владельца и вывело на экран сообщение: «введите цифровой пароль для разблокировки Face ID».

В России младшая версия iPhone 8 с 64 гигабайтами памяти будет стоить 56990 рублей. Цены на iPhone X стартуют от 79990 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.17

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