Французский фрегат-невидимка не смог уйти от российских радаров

Французский фрегат-невидимка La Fayette не смог скрыться от станции слежения Черноморского флота, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма. Корабль построен по технологии «стелс», но это не позволило ему оставаться незамеченным для российских систем слежения.

По словам собеседника, российские радары способны обнаруживать такие корабли за сотни километров. «Распиаренная технология «стелс» споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора «засветился» на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота», – рассказал источник. Сейчас российские радары продолжают сопровождать La Fayette. Кроме того, за французским фрегатом следует корабль наблюдения.

La Fayette держит курс в восточную часть Черного моря, предположительно, к берегам Грузии. «В Черноморском бассейне La Fayette от нас никуда не спрячется. Мы его будем видеть с точностью до причальной стенки», – подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что данный фрегат был разработан и построен для действий в кризисных регионах. Корабль способен нести несколько ракет и вертолет Panther. Первый фрегат класса Класс La Fayette был спущен на воду в 1992 году. Франция имеет пять таких кораблей. Напомним, что последний раз La Fayette заходил в акваторию Черного моря в марте. Он посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с ВМС Румынии учениях.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.17

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