Пилоты ВВС США пожаловались на русские «самолеты-невидимки»

Новейшие истребители США 5-го поколения F-22 Raptor не способны отслеживать перемещения российских самолетов Су-30С и Су-35. Данный факт был подтвержден во время антитеррористической операции в Сирии. Такое заявление сделал этом в беседе с журналистом Aviation Week командир 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США, базирующейся на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ).

По словам неназванного полковника американских ВВС, появление российских истребителей в прямой зоне видимости становится неприятным сюрпризом для военных летчиков США. Он пояснил, что чем сильнее сжимается кольцо вокруг террористов, тем чаще такие ситуации случаются.

Как напоминает Pravda.ru, первый в мире серийный истребитель пятого поколения F-22 Raptor был разработан фирмами Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Он поступил на вооружение в 2005 году. Оказалось, что авионика самолета имеет недостатки, а дальность полета недостаточна. Кроме того, применение данных самолетов в Сирии показало, что дорогостоящее стелс-покрытие выгорает на солнце и боится песка.

F-22 Raptor, хоть и считается одним из самых передовых самолетов в мире, уступает российскому Су-35. В частности, у американского истребителя отсутствуют радары бокового слежения, которые необходимы для корректировки курса запущенных ракет во время маневра разворота самолета на 90 градусов по отношению к траектории пущенного снаряда.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что французский фрегат-невидимка La Fayette не смог скрыться от станции слежения Черноморского флота. Корабль построен по технологии «стелс», но это не позволило ему оставаться незамеченным для российских систем слежения.

По словам источника в военных кругах Крыма, российские радары способны обнаруживать такие корабли за сотни километров. «Распиаренная технология «стелс» споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора «засветился» на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота», – рассказал источник. Сейчас российские радары продолжают сопровождать La Fayette. Кроме того, за французским фрегатом следует корабль наблюдения.

Технологии. Другие новости 21.11.17

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