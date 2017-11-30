У БРИКС будет свой обособленный интернет

Сопредседатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр и глава Счетной палаты Сергей Степашин рассказал о разработке «независимого интернета» для стран БРИКС. По его словам, необходимость создания такой сети продиктована угрозой терроризма и коррупции. Соответствующие рекомендации дал Совет безопасности России.

В частности, речь идет о создании «системы дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля [международных организаций] ICANN, IANA и VeriSign», сообщает РБК. Фактически предлагается создать отдельный интернет для стран БРИКС. «Это была рекомендация Совета безопасности, нашего российского. Идея интересная, но как это сделать чисто технически сейчас... У китайцев нужно спросить. Как вы знаете, они серьезно ограничивают доступ к интернету у своего населения, насколько это возможно. Но это достаточно сложно», – заявил Степашин.

Говоря о целях нововведения, Степашин пояснил, что существует необходимость «отслеживать те действия в интернете, которые угрожают безопасности страны (терроризм, коррупция, призывы к суицидам и другое)». В протоколе заседания также упоминаются «возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению», а также «доминирование США и ряда стран ЕС в вопросах управления сетью интернет», как риски для России и других участников БРИКС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.11.17

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