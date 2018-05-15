ВКС получат сверхзвуковой комплекс для уничтожения кораблей и бункеров

Воздушно-космические силы России уже в октябре 2018 года получат на вооружение новейший авиационный ударный комплекс, включающий в себя модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В апреле гендиректор «Туполева» Александр Конюхов заявлял, что первый модернизированный Ту-22М3М поднимется в воздух в третьем квартале 2018-го.

Крылатая ракета Х-32 предназначена для поражения наземных и морских целей. По неофициальным данным, она способна поражать цели на удалении до 1 тыс. километров от точки сброса и на скорости до 5 Мах. Испытания Х-32 проводились ранее с доработанного Ту-22М3. Х-32 созданы на основе Х-22 (модернизированы система наведения и силовая установка), которыми до начала 2000-х оснащались Ту-22М3.

По мнению экспертов, Х-32 практически неуязвима для противоракетной обороны стран НАТО.

Как писал «Новый День», в июле прошлого года российские военные успешно испытали новейшие ракеты Х-101 на террористах запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам на границе провинций Хама и Хомс. В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля, говорится в сообщении Минобороны.

«Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около одной тысячи километров. Истребильно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме «Хмеймим» (Сирия). После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», – говорилось в официальном сообщении Минобороны РФ.

Отметим, что Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели – до 4,5 тысячи км. Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.18

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