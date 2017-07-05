Россия успешно испытала новейшие ракеты на террористах в Сирии

Российская армия успешно испытала новейшие ракеты Х-101 на террористах запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам на границе провинций Хама и Хомс в Сирии.

В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля, говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует «Интерфакс».

Ракетоносцы взлетали с аэродрома «Энгельс» в Саратовской области и совершили перелет в воздушное пространство Сирии с дозаправкой в воздухе.

«Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около одной тысячи километров. Истребильно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме «Хмеймим» (Сирия). После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», – говорится в пресс-релизе.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели – до 4,5 тысячи км. Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 05.07.17

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