Эксперты указали на риски срыва госпрограммы вооружений РФ

Эксперты Центра анализа стратегий и технологий выпустили доклад «Риски выполнения Государственной программы вооружений до 2027 года (ГПВ-2027), связанные с нехваткой современных конструкционных материалов». Из документа следует, что в части производства новейшего оружия возможен срыв исполнения госпрограммы. Содержание документа приводит РБК.

Аналитики указывают, что на сегодняшний день в российской оборонке наблюдается острая нехватка продуктов специальной металлургии. В частности речь идет о конструкционных, специальных и броневых сталях. Сталь остается основным конструкционным материалом для кораблестроения (92% техники) и военного машиностроения (72%). Эксперты полагают, что создать собственную производственную базу для композитных материалов, которые планируется использовать в дальнейшем, удастся не раньше 2030-х годов.

В числе других угроз эксперты указали традиционные. Средин них: экономические проблемы и санкции стран Запада. Примечательно аналитики указали считают негативным и сценарий отмены санкций, так как в этом случае госпрограмма вооружений может быть пересмотрена в сторону снижения расходов и не завершена.

Госпрограмма вооружений на 2018-2027 годы, которую Владимир Путин подписал закрытым указом 14 декабря прошлого года, предполагает модернизацию оружия на 19 трлн рублей и строительство новых инфраструктурных объектов на 1 трлн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.18

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