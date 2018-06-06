Негласное прослушивание разговоров на смартфоне можно активировать при помощи специальных слов-триггеров. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности фирмы Asterix Питер Хенвей, сообщает Vice.

Он отметил, что большинство приложений при установке получают доступ к микрофону гаджета. Как правило, запись и обработка данных начинается после произнесения слов-триггеров (к примеру, «Привет, Siri» и «Окей, Google»). Эксперт уверен, что подобные механизмы можно запускать и в иных приложениях, а полученную информацию передавать третьим лицам.

Эксперт допускает, что Facebook или Instagram могут использовать тысячи слов-триггеров, запускающих анализ речи владельца смартфона. «Это имеет смысл с точки зрения маркетинга, а законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют, поэтому я бы предположил, что они это делают, но нет никакого способа это проверить», – рассказал исследователь.

Журналист Vice решил провести эксперимент, чтобы проверить предположения эксперта. На протяжении пяти дней он умышленно произносил различные фразы о покупке недорогих рубашек и об учебе. Это сработало – в его ленте новостей в социальных сетях стали появляться рекламные сообщения с предложениями от магазинов одежды и от образовательных учреждений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.18

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