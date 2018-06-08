Facebook вновь допустил утечку данных, на этот раз 14 млн пользователей

Социальная сеть Facebook вновь оказалась в центре скандала с утечкой конфиденциальных данных. Ошибка, возникшая при тестировании новых функций, позволила сделать личные записи видимым неограниченному кругу пользователей.

Обычно Facebook при публикации поста запоминает настройки конфиденциальности, нужно ваш пост показывать всем подряд или только друзьям. Однако в этот раз при тестировании новых возможностей публикации фото, программная ошибка сделала посты видимыми всем, даже те, которые для этого не предназначались, передает AP.

По данным издания, ошибка существовала с 18 по 27 мая. За это время личные записи 14 млн пользователей оказались выставлены на всеобщее обозрение.

В Facebook отмечают, что обнаружили и ликвидировали уязвимость, и теперь настройки конфиденциальности работают в прежнем режиме.

Стоит отметить, что это уже третий скандал с утечкой данных в Facebook. Ранее стало известно, что фирма Cambridge Analytica получила доступ к личной информации пользователей соцсети перед выборами президента США. Всего в распоряжении аналитиков оказались данные почти 90 млн человек. Основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось оправдываться в Европарламенте.

На прошлой неделе соцсеть вновь раскритиковали за то, что данные пользователей были переданы китайским производителям смартфонов.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 07.06.18

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