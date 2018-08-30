Минобороны США скрывает критические дефекты новейшего истребителя F-35

Министерство обороны США пытается скрыть критические недостатки, выявленные у новейшего малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, разработанного американской фирмой Lockheed Martin. По данным The Washington Examiner, это делается, чтобы запустить крупносерийное производство в намеченные сроки.

Издание ссылается на доклад экспертов некоммерческой организации «Проект государственного надзора», которым удалось получить доступ к документам Пентагона. По словам специалистов, чиновники военного ведомства США переклассифицировали многие опасные конструктивные дефекты истребителя, чтобы они выглядели менее серьезными. Недостатки первой категории, о которых идет речь, могут привести к травмам и гибели пилотов, потере самолета. А в таких случаях серийное производство необходимо полностью прекращать.

В частности, в докладе отмечено, что у истребителя F-35 имеется 111 критических недостатков, в том числе проблемы с системой катапультирования и с установлением координат для сброса авиабомб. Кроме того, было выявлено 855 дефектов второй категории.

F-35 – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, выпускается в США в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Расходы на его создание превышают 406 млрд долларов.

Многоцелевая боевая машина способна нести ядерное вооружение. Как отмечает «РГ», вместе с США в проекте по созданию F-35 принимает участие и ряд других стран. Общая сумма расходов превысила уже 1,5 трлн долларов. Несмотря на огромные вложения, при эксплуатации этих истребителей регулярно возникают серьезные неполадки.

Так, например, минувшей весной F-35 ВВС США совершил аварийную посадку на юго-западе Японии. Самолет приземлился на базе воздушных Сил самообороны Японии в префектуре Фукуока. Информации о причинах, вынудивших пилота аварийно сесть на японском аэродроме, не поступало.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.08.18

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