Ту-160 поставил в глупое положение пилотов новейших истребителей США

Российский стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь» поставил в неловкое положение новейшие истребители F-35А Военно-воздушных сил США. О курьезном инциденте, который имел место 3 ноября над нейтральными водами Японского моря, сообщил китайский портал Sina.

Портал сообщил, что в международном воздушном пространстве Ту-160 стали сопровождать два истребителя пятого поколения F-35А, что является обычной практикой. Однако продолжалось это весьма недолго. 110-тонный бомбардировщик изменил угол стреловидности крыльев, включил форсаж и мгновенно на скорости более 2 Мах ушел от сопровождения.

Пилоты ВВС США не успели отреагировать на этот маневр. И хотя радары еще могли зафиксировать Ту-160, сам он исчез из их поля зрения. Российское Минобороны пока не прокомментировало данный инцидент. По мнению китайского журналиста, этот случай опозорил американские истребители.

Напомним, F-35 Lightning II – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, представленное в трех вариантах. F-35A представляет собой наземный истребитель для ВВС, F-35B – истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, и F-35C – палубный истребитель для ВМС. Разработкой проекта руководит компания Lockheed Martin.

Минувшим летом The Washington Examiner опубликовала статью, в которой указывалось, что Минобороны США пытается скрыть критические недостатки F-35. Издание ссылалось на доклад экспертов некоммерческой организации «Проект государственного надзора», которым удалось получить доступ к документам Пентагона. По словам специалистов, чиновники военного ведомства США переклассифицировали многие опасные конструктивные дефекты истребителя, чтобы они выглядели менее серьезными. Недостатки первой категории, о которых идет речь, могут привести к травмам и гибели пилотов, потере самолета. А в таких случаях серийное производство необходимо полностью прекращать.

В частности, в докладе отмечено, что у истребителя F-35 имеется 111 критических недостатков, в том числе проблемы с системой катапультирования и с установлением координат для сброса авиабомб. Кроме того, было выявлено 855 дефектов второй категории.

Американское издание Defense News в свою очередь также писало, что версия новейшего истребителя США F-35 для ВМС и морской пехоты, обладает рядом существенных недостатков. В частности, F-35 способен к полетам на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками. В противном случае самолет рискует получить повреждения и утратить малозаметность для систем обнаружения противника.

Проблеме присвоена максимальная с точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач категория угрозы. Однако Пентагон пока не предпринимает попыток найти для нее решение. По данным издания, проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в хвостовой части.

Впервые об этих проблемах стало известно в конце 2011 года. У F-35B после полета на скорости в 1,3-1,4 Маха вздулось стелс-покрытие, а F-35C получил структурные повреждения. Пентагон установил временные ограничения для полетов F-35B и F-35C на скорости выше 1,2 Маха.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.19

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