Американские эксперты рассказали о критических проблемах у самолетов F-35

Версия новейшего истребителя США F-35 для ВМС и морской пехоты, обладает рядом существенных недостатков, пишет американское издание Defense News. В частности, F-35 способен к полетам на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками. В противном случае самолет рискует получить повреждения и утратить малозаметность для систем обнаружения противника.

Согласно документам, попавшим в распоряжение журналистов, проблеме присвоена первая категория – максимальная с точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач. Однако Пентагон пока не предпринимает попыток найти для нее решение. По данным издания, проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в хвостовой части.

Впервые об этих проблемах стало известно в конце 2011 года. У F-35B после полета на скорости в 1,3-1,4 Маха вздулось стелс-покрытие, а F-35C получил структурные повреждения. Руководитель программы F-35 со стороны Пентагона вице-адмирал Мэт Уинтер заявил, что правительство не намерено полностью устранять недостатки и готово принять на себя ответственность за дополнительные риски. Объясняя причины такого решения, он заявил, что подобные проблемы были обнаружены, когда истребитель работал на пределе своих возможностей.

Несмотря на все заявления, Пентагон установил временные ограничения для полетов F-35B и F-35C на скорости выше 1,2 Маха. Как напоминает РИА «Новости», F-35 Lightning II – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, представленное в трех вариантах. F-35A представляет собой наземный истребитель для ВВС, F-35B – истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, и F-35C – палубный истребитель для ВМС. Разработкой проекта руководит компания Lockheed Martin.

Вашингтон, Иван Гридин

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