На МКС отправился первый корабль с космонавтами после аварии с «Союзом»

С космодрома Байконура 3 декабря к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11» с тремя членами экипажа, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На орбиту отправились российский космонавт Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Запуск был осуществлен в 14:31 мск. В 14:40 мск «Союз МС-11» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 3 декабря в 20:35 мск.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем «Союз МС-10», произошедшей 11 октября, было решено провести его раньше. Напомним, экипаж «десятого» «Союза» – российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг аварийно приземлились в степях Казахаста вскоре после запуска.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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