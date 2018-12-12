Космонавты взяли образцы с внешней обшивки продырявленного «Союза МС-09»

Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершили выход в открытый космос, целью которого было вскрытие противометеоритной обшивки для выяснения обстоятельств появления в стенке пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-09» отверстия.

Вскрыв внешнюю обшивку корабля Кононенко взял образцы герметика, которым было закрыто отверстие, а также с поверхности обшивки вокруг бреши. Эти материалы были упакованы в изолирующий контейнер для отправки на Землю и последующего изучения в лаборатории.

В «Роскосмосе» рассказали, что выходной люк стыковочного отсека «Пирс» (СО1) был открыт в 18:59 мск 11 декабря и закрыт вернувшимися на борт станции космонавтами в 02:44 мск 12 декабря. Общая продолжительность пребывания экипажа за пределами МКС составила 7 часов 45 минут, что больше на 1 час 45 минут запланированного времени.

«При вскрытии экранно-вакуумной теплоизоляции и микро-метеоритной защитной панели на внешней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09» было обнаружено небольшое отверстие, которое не несет никакой опасности для экипажа МКС. Оно также не будет угрожать безопасности экипажа корабля при его возвращении на Землю 20 декабря. Отверстие находится в бытовом отсеке, который отделяется от спускаемого аппарата в скором времени после расстыковки с МКС, а затем сгорает в атмосфере Земли. Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор будут все это время находиться в спускаемом аппарате», – пояснили в пресс-службе госкорпорации.

Отвечая на вопрос, что он видит вокруг отверстия, есть ли там ткань, Кононенко доложил, что обнаружил желто-черные образования – в августе во время заклейки отверстия космонавты поместили в него ткань, пропитанную герметиком. Когда космонавты добирались до отверстия, им пришлось отрезать два куска защитных материалов, вместо одного, как планировалось. Им не удалось обнаружить точку, в которую могло упереться сверло, если бы дыру сделали изнутри корабля.

Работы затянулись дольше запланированного. Из-за этого, Кононенко и Прокопьев не успели забрать контейнеры экспериментов «Тест» и «Выносливость», которые были оставлены на экспонирование на модуле «Поиск», передает РИА «Новости». Впрочем, эту задачу следовало выполнить лишь в случае, если бы у космонавтов осталось время после работы с обшивкой корабля.

Это был 213-й выход в открытый космос в истории орбитальной станции, общая продолжительность работ космонавтов и астронавтов в открытом космосе составила 1335 часов.

Фото: «Роскосмос»

Напомним, вчерашний выход космонавтов за пределы МКС был обусловлен необходимостью выяснить причины появления отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09». Как писал «Новый День», снижение давления воздуха на борту МКС было зафиксировано в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил отверстие в пристыкованном к станции корабле «Союз». Американский астронавт, командир нынешнего экипажа МКС Эндрю Фойстел заявил, что астронавты NASA не имеют отношения к повреждению корабля.

Этому предшествовала появившаяся в СМИ информация о том, что спецкомиссия «Роскосмоса» пришла к выводу, что отверстие в стенке «Союза», вероятно, просверлили американские астронавты непосредственно на борту станции. Комиссия полагает, что их целью было как можно скорее доставить на Землю своего заболевшего коллегу.

Было установлено, что воздух уходил в космос из сделанного сверлом отверстия, которое было закрыто клеем. По словам космонавтов, следы клея, закрывавшие брешь в обшивке, не были фабричными. Ранее была озвучена версия, что во время сборки корабля один из сотрудников допустил брак и решил его скрыть, заделав отверстие клеем, благодаря чему «Союз» успешно прошел проверку на герметичность перед запуском. Однако уже на орбите клей подсох и выдавился, открыв отверстие. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите. Внутренняя комиссия РКК «Энергия», которая изготовила космический корабль, версию производственного брака исключила. Расследованием инцидента занялась комиссия «Роскосмоса».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.12.18

«Тут олени ходили и все»: Медведев провел совещание в Сабетте. / «ЧЗМК» не соответствуют действительности...» В Челябинске разгорается новый скандал вокруг загрязнения воздуха (ДОКУМЕНТЫ). / В 2018 году хакеры более 4 млрд раз атаковали ресурсы в России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»