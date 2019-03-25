Рогозин обнародовал детали расследования повреждения корабля «Союза»

Госкорпорация «Роскосмос» пока не обращалась в компетентные органы для возбуждения уголовного дела по факту появления отверстия от сверла в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда мы поймем, что реально произошло», – пояснил Рогозин, добавив, что для начала эксперты «Роскосмоса» разберутся в причинах произошедшего, соберут основания для возбуждения дела.

Он также рассказал, что в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» удалось обнаружить следы металлической пыли, оставшиеся от сверления отверстия. Чтобы определить причины ее появления космонавты проведут орбитальный эксперимент. По словам Рогозина, стружку нашли в определенных местах в бытовом отсеке, что в госкорпорации пока не могут объяснить. «Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке», – сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также рассказал, что тестовое сверление уже проводилось на Земле, теперь аналогичный эксперимент планируется провести на орбите. Эксперты рассчитывают, что это позволит определить, где было сделано отверстие – в космосе, или перед запуском корабля.

Как писал «Новый День», в августе прошлого кода космонавты обнаружили отверстие в корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС. Его диаметр составлял около 2 мм. Отверстие было заделано специальным составом, началось расследование.

Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом. Внутренняя комиссия РКК «Энергия» (где производят «Союзы») не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому в середине сентября «Роскосмос» сформировал спецкомиссию.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря вышли в открытый космос, чтобы взять образцы материалов с поверхности бытового отсека «Союза», для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю и передали следователям.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.03.19

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