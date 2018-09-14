Россияне выйдут в открытый космос для поиска брешей в обшивке МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин сообщил, что выйдет в открытый космос вместе со своим коллегой Сергеем Прокопьевым, который уже находится на Международной космической станции. «Дата пока уточняется… Мы будем выходить с Сергеем Прокопьевым», – рассказал журналистам Овчинин перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Ранее он уже сообщал, что его выход в открытый космос, в том числе, будет связан с недавно обнаруженным в обшивке корабля «Союз МС-09» отверстием. Для Прокопьева предстоящий выход в открытый космос станет вторым. Первый состоялся 15 августа, когда он работал в паре с Олегом Артемьевым. Артемьев вернётся на Землю до запуска корабля Овчинина.

Российские космонавты в ноябре-декабре могут совершить два внеплановых выхода в открытый космос, чтобы выяснить, есть ли на поверхности космического корабля «Союз МС-09» сквозное отверстие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Алексей Овчинин отправится на МКС совместно с астронавтом NASA Ником Хейгом 11 октября на корабле «Союз МС-10». Екатеринбуржец Сергей Прокопьев прибыл на МКС 8 июня 2018 года на «Союзе МС-09» с астронавтом Европейского космического агентства (ESA) немцем Александром Герстом и американкой Сериной Ауньен.

Как писал «Новый День», снижение давления воздуха на борту МКС было зафиксировано в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил отверстие в пристыкованном к станции корабле «Союз». Американский астронавт, командир нынешнего экипажа МКС Эндрю Фойстел заявил, что астронавты NASA не имеют отношения к повреждению корабля.

Этому предшествовала появившаяся в СМИ информация о том, что спецкомиссия «Роскосмоса» пришла к выводу, что отверстие в стенке «Союза», вероятно, просверлили американские астронавты непосредственно на борту станции. Комиссия полагает, что их целью было как можно скорее доставить на Землю своего заболевшего коллегу.

Было установлено, что воздух уходил в космос из сделанного сверлом отверстия, которое было закрыто клеем. По словам космонавтов, следы клея, закрывавшие брешь в обшивке, не были фабричными. Ранее была озвучена версия, что во время сборки корабля один из сотрудников допустил брак и решил его скрыть, заделав отверстие клеем, благодаря чему «Союз» успешно прошел проверку на герметичность перед запуском. Однако уже на орбите клей подсох и выдавился, открыв отверстие. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.18

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