Комиссия выяснила, когда продырявили космический корабль «Союз»

Три источника в ракетно-космической отрасли, сообщили новые подробности о причинах утечки воздуха на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) космическом корабле «Союз МС-09».

Сотрудники ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» знали о повреждении обшивки корабля и уже на финальной стадии сборки заделали отверстие при помощи специального клея. «Комиссия склоняется к мнению, что отверстие было сделано в бытовом отсеке корабля «Союз» еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе», – заявил другой источник РИА «Новости».

По его словам, сейчас специалисты изучают книгу замечаний, куда вносится вся информация о ходе производства и испытаний космического корабля. Третий источник уверен, что брешь в обшивке была сделана на Байконуре. Это маловероятно, считает он.

Как писал «Новый День», РКК «Энергия» проверяет на наличие повреждений от сверла все находящиеся на хранении на космодроме Байконур и изготавливаемые в данный момент в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс». Проверка организована из-за утечки воздуха, которая произошла из-за отверстия в обшивке корабля, проделанного сверлом. Соответствующее решение было принято членами внутриведомственной комиссии РКК «Энергия» 3 сентября.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж начал поиск бреши, которая, как предполагалась, могла быть вызвана вследствие удара микрометеорита. Ее обнаружили в бытовом отсеке «Союза МС-09» и закрыли заплатами с использованием эпоксидной смолы. Позже стало известно, что воздух уходил в космос из отверстия, сделанного сверлом, которое было закрыто клеем. По словам космонавтов, следы клея, закрывавшие брешь в обшивке, не были фабричными.

Ранее была озвучена версия, что во время сборки корабля один из сотрудников допустил брак и решил его скрыть, заделав отверстие клеем, благодаря чему «Союз» успешно прошел проверку на герметичность перед запуском. Однако уже на орбите клей подсох и выдавился, открыв отверстие. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.09.18

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