Уралец противостоит развалу «Союза» в космосе

Россияне установили вторую заплатку на трещину в стенке корабля «Союз», из-за которой возникла утечка воздуха на Международной космической станции. Дополнительную заплату при помощи эпоксидного клея смонтировал российский космонавт екатеринбуржец Сергей Прокопьев.

Днем ранее было зафиксировано снижение давления воздуха внутри корабля «Союз МС-09». Космонавты компенсировали потерю наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического грузовика «Прогресс» и приступили к поиску бреши в обшивке. Затем космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, после чего при помощи ультразвукового оборудования убедились в отсутствии течи воздуха в космическое пространство.

Повторная проверка ультразвуком подтвердила герметичность отремонтированной обшивки корабля, пристыкованного к МКС. Это также было подтверждено стабильным давлением воздуха на станции. Несмотря на ликвидацию утечки специалисты российского Центра управления полетами рекомендовали космонавтам наложить второй слой герметика для предупреждения появления новых протечек.

Как передает «Интерфакс», глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля «Союз» в ночь на четверг, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.

Москва, Екатеринбург, Иван Гридин

Москва, Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

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