Комиссия сделала неутешительный вывод об утечке воздуха с корабля «Союз»

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» по выяснению причины появления отверстия в обшивке пристыкованного к Международной космической станции корабля «Союз МС-09» пришла к выводу, что утечка воздуха была организована преднамеренно. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц», – уточнил собеседник агентства. Отмечается, что внутри «Союза» никаких действий по сверлению корпуса не предусмотрено, и если кто-то использовал сверло, то это делалось преднамеренно.

Еще основоположник практической космонавтики советский инженер-конструктор Сергей Королев запретил использовать электроинструмент при сборке космических кораблей – все работы проводились исключительно вручную отвертками и ключами, чтобы исключить случайное повреждение изделий.

Корабли «Союз» также собираются вручную. Зачастую детали подгоняют друг к другу уже на месте, например напильником. Дрель не используется, так как все отверстия изготавливаются выдавливанием пресс-форм.

Ранее другой источник сообщил, что комиссия изучила документы с производства, но не нашла в них упоминаний о каких-либо работах в корабле, которые могли вызвать появление отверстия. В связи с этим рассматриваются две основные версии случившегося. Либо специалист хотел осуществить в корабле какую-то работу, которая не предусмотрена конструкторской документацией, а мастер, который должен был его контролировать, пошел с ним на сговор и не внес в журнал никаких записей об этом. Либо мог действовать одиночка, который специально проник в корабль.

Как писал «Новый День», РКК «Энергия» проверяет на наличие повреждений от сверла все находящиеся на хранении на космодроме Байконур и изготавливаемые в данный момент в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс». Проверка организована из-за утечки воздуха, которая произошла из-за отверстия в обшивке корабля, проделанного сверлом. Соответствующее решение было принято членами внутриведомственной комиссии РКК «Энергия» 3 сентября.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж начал поиск бреши, которая, как предполагалась, могла быть вызвана вследствие удара микрометеорита. Ее обнаружили в бытовом отсеке «Союза МС-09» и закрыли заплатами с использованием эпоксидной смолы. Позже стало известно, что воздух уходил в космос из отверстия, сделанного сверлом, которое было закрыто клеем. По словам космонавтов, следы клея, закрывавшие брешь в обшивке, не были фабричными.

Ранее была озвучена версия, что во время сборки корабля один из сотрудников допустил брак и решил его скрыть, заделав отверстие клеем, благодаря чему «Союз» успешно прошел проверку на герметичность перед запуском. Однако уже на орбите клей подсох и выдавился, открыв отверстие. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.09.18

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