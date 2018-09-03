Эксперты назвали причину утечки воздуха с МКС

Причиной разгерметизации космического корабля «Союз МС-09» стал производственный брак, сообщил источник в ракетно-космической отрасли. «Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля «Союз МС-09» установлена. Она возникла еще на Земле. Ответственный за халатность установлен», – приводит слова источника РИА «Новости».

Другой источник в свою очередь допустил, что совершивший ошибку сотрудник попытался скрыть брак, залатав отверстие специальным клеем. Благодаря этому дыра в обшивке не была обнаружена перед запуском во время проверки космического корабля на герметичность и не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», – сказал второй собеседник.

Как писал «Новый День», утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) была обнаружена в ночь на 30 августа. Экипаж обследовал все отсеки и выяснил, что потеря давления происходит из-за бреши в обшивке корабля «Союз МС-09». Трещина располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Первоначально считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» начала внутреннее расследование. Кроме того, нештатную ситуацию расследует специальная комиссия из сотрудников «Роскосмоса», РКК «Энергия» и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.18

Авиакомпания «Ютэйр» рассказала о горевшем в Сочи лайнере и пообещала пасажирам компенсации. / Уралец противостоит развалу «Союза» в космосе. / Российским ученикам запретят пользоваться смартфонами в школах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»