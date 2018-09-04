Все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на наличие брака или следов саботажа

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» проверит на наличие повреждений от сверла все находящиеся на хранении на космодроме Байконур и изготавливаемые в данный момент в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Проверка организована в рамках расследования причин ЧП на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) космическом корабле «Союз МС-09». Речь идет об утечке воздуха, которая произошла из-за отверстия в обшивке корабля, проделанного сверлом. Соответствующее решение было принято членами внутриведомственной комиссии РКК «Энергия» 3 сентября.

На сегодняшний день на Байконуре находятся три корабля: «Союз МС-11», «Союз МС-10» и грузовой «Прогресс МС-10». В РКК «Энергия» продолжается строительство кораблей для запуска в будущем году. Всего на различных этапах готовности находится более десятка аппаратов, поскольку срок производства каждого занимает до 2,5 лет.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж начал поиск бреши, которая, как предполагалась, могла быть вызвана вследствие удара микрометеорита. Ее обнаружили в бытовом отсеке «Союза МС-09» и закрыли заплатами с использованием эпоксидной смолы. Позже стало известно, что воздух уходил в космос из отверстия, сделанного сверлом, которое было закрыто клеем. По словам космонавтов, следы клея, закрывавшие брешь в обшивке, не были фабричными.

Как писал «Новый День», ранее была озвучена версия, что во время сборки корабля один из сотрудников допустил брак и решил его скрыть, заделав отверстие клеем, благодаря чему «Союз» успешно прошел проверку на герметичность перед запуском. Однако уже на орбите клей подсох и выдавился, открыв отверстие. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.

«Проверяется версия земная, но есть еще и другая версия, которую мы тоже не отметаем, – преднамеренное воздействие в космосе. Должен был быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие. Там несколько попыток воздействия сверлом, потом срыв сверла, поэтому очень интересная история, выясняем. Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой… это просто какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста, воздействие было рукой, там идет скольжение сверла по поверхности. Мы никакие версии не отметаем», – приводит ТАСС слова Дмитрия Рогозина.

По его словам, комиссия, расследующая причины разгерметизации, уже изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству «Союза МС-09». Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что личность виновного будет установлена.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.18

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