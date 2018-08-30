Астронавты встревожены утечкой воздуха на МКС

Астронавты зафиксировали утечку воздуха на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в американских органах контроля и управления станцией.

Находящиеся на борту МКС астронавты ведут поиски места разгерметизации. Отмечается, что датчики показывают незначительную потерю воздуха из модуля, однако оставлять проблему без внимания нельзя.

Напомним, до этого технические проблемы возникли в японском модуле американского сегмента МКС. Это произошло в июле. Было установлено, что забарахлила системой регулирования температуры внутри модуля. Тогда экипаж пришлось заменить неисправный клапан.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.08.18

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