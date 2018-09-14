Поступают противоречивые данные о новых повреждения обшивки «Союза»

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) не находили новых следов сверления в корпусе космического корабля «Союз МС-09», сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в обшивке были обнаружены новые повреждения.

По словам источника «это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы». «Однако еще в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было выяснено, что отверстие от сверла не сквозное – до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Между тем ТАСС сообщает, что специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке корабля «Союз». Источник рассказал, что космонавты провели фото- и видеосъемку дыры, прежде чем заделать ее. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой», – сказал он.

Ранее американский астронавт, командир нынешнего экипажа МКС Эндрю Фойстел заявил, что Астронавты NASA не имеют отношения к повреждению пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». «Я могу однозначно сказать, что экипаж не имел никакого отношения к этому, без сомнения. Я думаю, что на самом деле постыдно, что кто-то тратит время на предположения о том, что экипаж был вовлечен в это», – заявил астронавт.

Этому предшествовала появившаяся в СМИ информация о том, что спецкомиссия «Роскосмоса» пришла к выводу, что отверстие в стенке «Союза», вероятно, просверлили американские астронавты непосредственно на борту станции. Комиссия полагает, что их целью было как можно скорее доставить на Землю своего заболевшего коллегу.

Как писал «Новый День», утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж начал поиск бреши, которая, как предполагалась, могла быть вызвана вследствие удара микрометеорита. Ее обнаружили в бытовом отсеке «Союза МС-09» и закрыли заплатами с использованием эпоксидной смолы. Позже стало известно, что воздух уходил в космос из отверстия, сделанного сверлом, которое было закрыто клеем. По словам космонавтов, следы клея, закрывавшие брешь в обшивке, не были фабричными.

Ранее была озвучена версия, что во время сборки корабля один из сотрудников допустил брак и решил его скрыть, заделав отверстие клеем, благодаря чему «Союз» успешно прошел проверку на герметичность перед запуском. Однако уже на орбите клей подсох и выдавился, открыв отверстие. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.

Москва, Иван Гридин

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