Командир МКС заступился за астронавтов NASA: Мы не дырявили «Союз»

Астронавты NASA не имеют отношения к повреждению пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-09». Такое заявление сделал американский астронавт, командир нынешнего экипажа МКС Эндрю Фойстел, сообщает CBS News.

«Я могу однозначно сказать, что экипаж не имел никакого отношения к этому, без сомнения. Я думаю, что на самом деле постыдно, что кто-то тратит время на предположения о том, что экипаж был вовлечен в это», – заявил астронавт.

Он подчеркнул, что команда своевременно отреагировала на утечку воздуха с МКС, успешно ее ликвидировала и это единственное, что было сделано в контексте данной проблемы. Астронавт добавил, что это позволило экипажу МКС остаться на станции и продолжить свою работу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецкомиссия «Роскосмоса» пришла к выводу, что отверстие в стенке «Союза», вероятно, просверлили американские астронавты непосредственно на борту станции. Комиссия полагает, что их целью было как можно скорее доставить на Землю своего заболевшего коллегу.

Как писал «Новый День», утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж начал поиск бреши, которая, как предполагалась, могла быть вызвана вследствие удара микрометеорита. Ее обнаружили в бытовом отсеке «Союза МС-09» и закрыли заплатами с использованием эпоксидной смолы. Позже стало известно, что воздух уходил в космос из отверстия, сделанного сверлом, которое было закрыто клеем. По словам космонавтов, следы клея, закрывавшие брешь в обшивке, не были фабричными.

Ранее была озвучена версия, что во время сборки корабля один из сотрудников допустил брак и решил его скрыть, заделав отверстие клеем, благодаря чему «Союз» успешно прошел проверку на герметичность перед запуском. Однако уже на орбите клей подсох и выдавился, открыв отверстие. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.09.18

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